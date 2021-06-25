Перес: у Рауля есть всё, чтобы тренировать «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о потенциальном назначении на пост главного тренера команды легенды клуба Рауля Гонсалеса.



«У него есть всё, чтобы тренировать «Реал». Но сейчас нам нужен человек, у которого больше опыта, чем у Рауля. Мы держим его в уме на будущее», — приводит слова Переса AS со ссылкой на El Transistor.



Рауль начал тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив юношескую команду «Реала». С 2019 года испанец тренирует «Кастилью». Он сумел привести команду к победе в Юношеской лиге УЕФА в 2020 году.



Напомним, по окончании минувшего сезона пост главного тренера «Реала» покинул Зинедин Зидан. Сообщалось, что заменить его может Рауль, однако по итогу «сливочные» вернули Карло Анчелотти, до последнего времени работавшего в «Эвертоне».