Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перес: у Рауля есть всё, чтобы тренировать «Реал»

Перес: у Рауля есть всё, чтобы тренировать «Реал»
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о потенциальном назначении на пост главного тренера команды легенды клуба Рауля Гонсалеса.

«У него есть всё, чтобы тренировать «Реал». Но сейчас нам нужен человек, у которого больше опыта, чем у Рауля. Мы держим его в уме на будущее», — приводит слова Переса AS со ссылкой на El Transistor.

Рауль начал тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив юношескую команду «Реала». С 2019 года испанец тренирует «Кастилью». Он сумел привести команду к победе в Юношеской лиге УЕФА в 2020 году.

Напомним, по окончании минувшего сезона пост главного тренера «Реала» покинул Зинедин Зидан. Сообщалось, что заменить его может Рауль, однако по итогу «сливочные» вернули Карло Анчелотти, до последнего времени работавшего в «Эвертоне».

С Анчелотти «Реал» делает шаг в прошлое. А заодно и шаг назад тоже С Анчелотти «Реал» делает шаг в прошлое. А заодно и шаг назад тоже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021