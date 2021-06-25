Руни может покинуть пост главного тренера «Дерби Каунти»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может покинуть пост наставника, если команда по итогам дисциплинарного разбирательства будет отправлена в первую лигу Англии, сообщает Daily Mail. Ранее команда была оштрафована независимой арбитражной комиссией на 100 тысяч за нарушение правил финансовой отчётности.



«Дерби Каунти» в 46 матчах набрал 44 очка и занял спасительное 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2020/2021. По итогам сезона в Лигу 1 (третий по силе дивизион английского футбола) вылетели «Уиком Уондерерс» (43 очка, 22-е место), «Ротерхэм Юнайтед» (42 очка — 23-е место) и «Шеффилд Уэнсдей».

15 января Уэйн Руни, выполнявший работу главного тренера «Дерби Каунти», завершил карьеру футболиста и избавился от приставки «исполняющий обязанности». Как сообщается на официальном сайте английского клуба, наставник подписал контракт на 2,5 года – до лета 2023 года.