Перес: не должно быть так, что мы все теряем деньги, а Чеферин поднимает себе зарплату

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о главе УЕФА Александере Чеферине, с которым у него испортились отношения после несостоявшегося запуска Европейской Суперлиги.



«Я не говорил с ним. Они желают сохранить свои привилегии, а болельщики этого не хотят. Не должно быть так, что мы все теряем деньги, а Чеферин поднимает себе зарплату. У некоторых людей есть привилегии, и они хотят их сохранить, а футбол в это время умирает», — приводит слова Переса AS со ссылкой на El Transistor.



Напомним, «Реал» и ещё 11 грандов попытались запустить Суперлигу, однако в итоге от идеи отказались. Чеферин публично критиковал организаторов нового турнира и способствовал борьбе с проектом, в частности угрожая санкциями.