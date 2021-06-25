Перес: не должно быть так, что мы все теряем деньги, а Чеферин поднимает себе зарплату
Поделиться
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о главе УЕФА Александере Чеферине, с которым у него испортились отношения после несостоявшегося запуска Европейской Суперлиги.
«Я не говорил с ним. Они желают сохранить свои привилегии, а болельщики этого не хотят. Не должно быть так, что мы все теряем деньги, а Чеферин поднимает себе зарплату. У некоторых людей есть привилегии, и они хотят их сохранить, а футбол в это время умирает», — приводит слова Переса AS со ссылкой на El Transistor.
Напомним, «Реал» и ещё 11 грандов попытались запустить Суперлигу, однако в итоге от идеи отказались. Чеферин публично критиковал организаторов нового турнира и способствовал борьбе с проектом, в частности угрожая санкциями.
Комментарии
- 25 июня 2021
-
14:42
-
14:27
-
14:11
-
14:11
-
13:53
-
13:50
-
13:24
-
12:44
-
12:42
-
12:26
-
12:20
-
11:53
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
11:15
-
11:11
-
10:51
-
10:26
-
10:18
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:33
-
09:22
-
09:02
-
09:00
-
08:58
-
08:40
-
08:30
-
07:53
-
07:37
-
07:12
-
05:59
-
05:40
Партнерский контент