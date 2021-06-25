Дмитрий Губерниев назвал российского судью лучшим на Евро–2020
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Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал российского судью Сергея Карасёва лучшим на чемпионате Европы – 2020.
«Футбольный арбитр Сергей Карасёв и его бригада – лучшие на Евро! Карасёв – это Роб Хэлфорд мирового судейства, а его помощники просто Judas Priest», — написал Губерниев в своём «телеграме».
Роб Хэлфорд — британский музыкант, автор песен и продюсер. Judas Priest — британская хэви-метал-группа.
Напомним, российский судья Сергей Карасёв обслужит матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020, в котором сыграют Нидерланды и Чехия. Помощниками арбитра станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым судьёй станет француженка Стефани Фраппар. На VAR игру будет обслуживать Стюарт Эттуэлл из Англии.
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