Дмитрий Губерниев назвал российского судью лучшим на Евро–2020

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал российского судью Сергея Карасёва лучшим на чемпионате Европы – 2020.



«Футбольный арбитр Сергей Карасёв и его бригада – лучшие на Евро! Карасёв – это Роб Хэлфорд мирового судейства, а его помощники просто Judas Priest», — написал Губерниев в своём «телеграме».



Роб Хэлфорд — британский музыкант, автор песен и продюсер. Judas Priest — британская хэви-метал-группа.



Напомним, российский судья Сергей Карасёв обслужит матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020, в котором сыграют Нидерланды и Чехия. Помощниками арбитра станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым судьёй станет француженка Стефани Фраппар. На VAR игру будет обслуживать Стюарт Эттуэлл из Англии.

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