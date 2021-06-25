Тикнизян: счастлив, что принял решение остаться в ЦСКА. Для меня это уже второй дом

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал, почему не стал переходить в московский «Локомотив».



«Переговоры были, но я понял, что хочу остаться в ЦСКА и добиваться хороших результатов с этим клубом. Счастлив, что принял такое решение. Я уже три года в команде, а вместе с академией — порядка восьми-девяти лет. Для меня это уже второй дом.



Действительно, для меня ЦСКА — не пустой звук. Да, я ещё ничего не добился с этой командой, но я буду отдавать всё для того, чтобы принести результат. Каждая минута на поле в красно-синей футболке для меня очень важна. Всё это не просто слова, а правда, и я говорю это от всего сердца и от всей души», — цитирует Тикнизяна пресс-служба клуба.



22-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он сыграл 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Тикнизяна рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.