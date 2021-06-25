Акинфеев: на полях мужики пузатые за $ 200 бегают. Вот развитие детского футбола в России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал систему развития детского футбола в России.
«У нас за последние годы очень много девизов. Все, начиная с Госдумы и заканчивая ещё чем-то там, рассказывают, как всё сделать, но никто не делает ничего конкретного. Нет программ развития детского футбола. Можно конкретно сказать там: «Мы построили поля». Дальше-то чего? Вы ж эти поля сдаёте в аренду кому-то — мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше? Вот и всё развитие детского футбола наше. Плюс новые стадионы. Хорошо, а кто на них играет?» — сказал Акинфеев в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, сборная России не сумела пробиться в плей-офф Евро-2020. Национальная команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией, потерпев два разгромных поражения и одержав одну победу.
- 25 июня 2021
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