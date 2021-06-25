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Маркус Рашфорд примет решение об операции после Евро-2020

Маркус Рашфорд примет решение об операции после Евро-2020
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд сообщил, что примет решение, проводить операцию на плече или нет, после окончания чемпионата Европы — 2020. Из-за травмы он большую часть минувшего сезона играл через боль.

«Есть только два варианта — операция либо состоится, либо нет. Я пока не на сто процентов уверен, что она мне нужна, так что приму решение, когда придёт время. Постараюсь хорошо выступить в оставшихся матчах Евро. У меня есть ещё несколько недель, чтобы спокойно подумать и решить, что делать.

Врачи пока ничего не говорили о сроках. Во время сезона я прекрасно понимал, что перед Евро никакой операции не будет, поэтому не знал, сколько мне предстоит восстанавливаться. Очевидно, что сейчас я играю не на сто процентов своих возможностей», — цитирует Рашфорда Sky Sports.

Календарь Евро-2020
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Видео гола Рашфорда в ворота «Ливерпуля»:

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