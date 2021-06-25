В «Сочи» сообщили об уходе Ивана Новосельцева

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал будущее защитника Ивана Новосельцева. Ранее Sport24 сообщал, что футболист покинет клуб.



«Новосельцев клуб покидает. Мы не продлеваем контракт. На следующей неделе будет понимание по остальным игрокам, у кого истекали договора. По новичкам тоже всё скажем на следующей неделе», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы. Помимо «Сочи», в Лигу конференций вышел «Рубин».