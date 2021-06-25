Акинфеев — о тренерах: для меня крёстные отцы — Газзаев и Слуцкий

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал своих любимых тренеров в московском клубе.

«При каком тренере в ЦСКА была самая душевная атмосфера? Каждый тренер давал знания, победы. Для меня как крёстные отцы были Газзаев, Слуцкий. Никогда не скажу плохого слова про Гончаренко. Иностранцев не беру, не наш менталитет, к тому же они долго не работали. Так что Газзаев, Слуцкий и Гончаренко», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Валерий Газзаев является четырёхкратным чемпионом России по футболу и обладателем четырёх национальных Кубков. В 2005 году специалист вместе с ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Слуцкий в 2009–2016 годах был главным тренером ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России, дважды — Кубок России и Суперкубок России.