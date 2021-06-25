Путин обсудил с эмиром Катара подготовку к ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к чемпионату мира 2022 года.

«Обсуждена тематика подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году. Достигнута договорённость о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учётом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия», — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.