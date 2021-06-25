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Московское «Динамо» подпишет молодого грузинского полузащитника Гагнидзе

Московское «Динамо» подпишет молодого грузинского полузащитника Гагнидзе
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Перспективный полузащитник тбилисского «Динамо» Лука Гагнидзе близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. В услугах 18-летнего хавбека заинтересовано московское «Динамо», информирует Goal.ge.

Согласно сведениям источника, в настоящее время футболист находится в Риме, в одной из клиник которого пройдёт медицинский осмотр перед трансфером.

Отметим, источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию и добавляют, что московское «Динамо», подписав игрока, оставит его в тбилисском клубе на правах аренды до ближайшей зимы.

В сезоне-2020/2021 Гагнидзе провёл в чемпионате Грузии 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего грузина в € 700 тыс.

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