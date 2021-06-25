В «Нижнем Новгороде» рассказали, планирует ли команда вакцинироваться от коронавируса

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, собирается ли команда прививаться от коронавирусной инфекции.



«Наша команда планирует вакцинироваться от коронавируса. Сроки пока не могу назвать — это на усмотрение медицинского штаба», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее стало известно, что игроки «Рубина» проходят вакцинацию от коронавируса. Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от коронавируса «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня.



Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказывал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.