Защитник «Ростова»: мне угрожали, когда сменил украинское гражданство на российское

Защитник «Ростова» Игорь Калинин высказался на тему отношений между Россией и Украиной, а также рассказал о том, почему сменил украинский паспорт на российский.

«Те люди, с которыми я общаюсь, вообще не делят Россию и Украину. Для меня это два братских народа. Считать друг друга врагами для меня неприемлемо.

Гадости в соцсетях? Да пусть пишут. Когда я поменял гражданство, то мне тоже писали и угрожали. Пусть пишут, если им делать нечего, кроме того, как строчить эти мерзкие сообщения. Поэтому я и удалился из этих всех сетей. Там такие слова, которые я бы даже врагу не сказал… А там ещё и пишут люди, которые с человеком лично не знакомы, но начинают выливать на него столько ненависти. Почему у нас такие люди? Почему не порадоваться? Да, человек получает такую зарплату, но она же не с неба падает.

Никто же не знает, что парень уже в 13 лет уезжает в интернат от родителей. Мне лично там почти жрать нечего было. Пельмени ел 7 дней в неделю! И даже после этого интервью критики напишут, что я зажравшийся.

Почему решил, что нужно выступать за Россию, а не Украину? Мне было 19 лет. Потом еще началась война. Тяжело было бы играть на Украине и при этом ездить в Крым к маме и бабушке. Для меня моя семья — это главное в жизни, поэтому я выбрал Россию», — сказал Калинин в выпуске на YouTube-канале «ФАК.Подкаст».