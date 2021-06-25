Познер: сборная России на Евро — большое разочарование. Не видно сыгранности, понимания

Известный журналист Владимир Познер оценил выступление сборной России на Евро-2020.
«Разница между пустым стадионом и хотя бы отчасти заполненным просто невероятная. Например, когда играли Россия и Дания, датский стадион был таким неумолкаемым с их песнями, причём стадион был очень доброжелательным к обеим командам. Это, конечно, совершенно меняет атмосферу, и, даст бог, это будет продолжаться.
Я смотрел все игры сборной России. Ещё до чемпионата Европы я говорил, что не удивлюсь, если команда не выйдет в плей-офф, — и оказался прав. Не видно сыгранности, взаимопонимания, и даже в каких-то моментах было видно, что не борются до конца. Для меня это большое разочарование. Если сравнивать команду с остальными, видно, что индивидуально игроки слабее многих других, это очевидно. Технически не владеют мячом», — приводит слова Познера «Матч ТВ».
- 25 июня 2021
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