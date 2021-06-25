«Спартак» рассматривал варианты покупки Салаха и Вейналдума

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал отчёт селекционного отдела «Спартака» по трансферам команды за последние восемь лет. В данной документации отражены не только осуществлённые сделки, но и альтернативные варианты усиления, которые рассматривал «Спартак». С некоторыми из этих футболистов велись полноценные переговоры, а кто-то просто находился в шорт-листе у селекции красно-белых.

Из наиболее именитых игроков, возможность покупки которых рассматривал «Спартак», стоит выделить Мохамеда Салаха, выступавшего на тот момент за швейцарский «Базель», а также Жоржиньо Вейналдума, защищавшего цвета ПСВ.

Также в списке нереализованных альтернативных вариантов присутствуют: Леон Бэйли, Рафаэл Толой, Руслан Малиновский, Максвелл Корне, Морган Сансон, Себастьян Дриусси, Пионе Систо, Камил Глик, Андре Айю, Алессио Черчи, Грациано Пелле, Кенни Тете, Мусса Марега, Бас Дост, Хосе Искьердо, Шансель Мбемба, Тимофей Калачёв, Ведад Ибишевич, Ясмин Куртич и другие.