Руй Витория: я очень доволен первой неделей работы!

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от работы с командой.

Витория в «Инстаграме» опубликовал видео своего общения с журналистами. «Я очень доволен первой неделей работы!» — подписал ролик португалец.

«Спартак» вылетел на первый предсезонный сбор, который пройдёт в Австрии. 29 июня в 18:30 мск команда сыграет с «Нефтчи». Клуб из Баку впервые с 2013 года стал чемпионом Азербайджана и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

2 июля (18:30 мск) соперником «Спартака» станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля (14:00 мск), красно-белые встретятся с «Шибеником» — шестой командой Хорватии по итогам прошедшего сезона.