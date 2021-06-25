Руй Витория: я очень доволен первой неделей работы!
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от работы с командой.
Витория в «Инстаграме» опубликовал видео своего общения с журналистами. «Я очень доволен первой неделей работы!» — подписал ролик португалец.
«Спартак» вылетел на первый предсезонный сбор, который пройдёт в Австрии. 29 июня в 18:30 мск команда сыграет с «Нефтчи». Клуб из Баку впервые с 2013 года стал чемпионом Азербайджана и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
2 июля (18:30 мск) соперником «Спартака» станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля (14:00 мск), красно-белые встретятся с «Шибеником» — шестой командой Хорватии по итогам прошедшего сезона.
Новость по теме«Спартак» отправился на предсезонный сбор в Австрию
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