«Барселона» может сократить зарплаты игроков на € 200 млн после переподписания Месси

После завершения продления контракта с нападающим Лионелем Месси «Барселона» должна будет найти около € 200 млн на стабилизацию зарплатного фонда клуба, сообщает Marca.



Фонд заработной платы после переподписания Месси составит 110% от дохода, тогда как финансовый фэйр-плей устанавливает ограничение на уровне 70%. «Барселоне» придётся сокращать зарплатную ведомость. Клуб будет избавляться от футболистов с очень высокой зарплатой либо просить футболистов пойти на сокращение гонораров.



Сообщалось, что Месси согласовал условия нового личного контракта с клубом. Соглашение Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.



В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов.

Новость по теме Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с «Барселоной»