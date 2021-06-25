«ПСЖ» подписал контракт с младшим братом Мбаппе
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«Пари Сен-Жермен» подписал контракт с Итаном Мбаппе — младшим братом Килиана Мбаппе, информирует официальный сайт французского клуба.
15-летний Итан заключил контракт с «ПСЖ» сроком на три года. Ранее он тренировался в академии парижан.
Напомним, «ПСЖ» не может договориться о продлении контракта с его старшим братом — Килианом Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120–150 млн. В услугах Мбаппе-старшего заинтересован мадридский «Реал».
С 2018 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из «Монако». Контракт Килиана с «ПСЖ» действителен до лета 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 31 матче, в которых забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
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