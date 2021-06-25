УЕФА будет убирать пиво на пресс-конференциях, если об этом попросят игроки-мусульмане

УЕФА начнёт убирать бутылки с пивом со столов на пресс-конференциях Евро-2020, если мусульманские игроки обратятся с такой просьбой, сообщает Barron's.
«Мы спросим у мусульманских игроков, согласны они на присутствие пива или нет», — сказал представитель УЕФА. Представитель пивной компании Heineken, которая является одним из основных спонсоров Евро-2020, согласен с таким подходом.
Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул бутылки с напитком Coca-Cola на пресс-конференции Евро-2020 после победы над сборной Венгрии (3:1). Полузащитник сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после матча чемпионата Европы — 2020 с Германией (1:0) убрал стоявшую на столе бутылку с пивом. После этого руководство УЕФА запретило убирать бутылки спонсоров со стола во время пресс-конференций.
- 25 июня 2021
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