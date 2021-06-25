Тренер Дании поделился ожиданиями от матча со сборной Уэльса в 1/8 финала Евро

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча со сборной Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы.



«Мы очень ждём этого события! После трёх чрезвычайно эмоциональных матчей на «Паркене» у нас большие ожидания от этой игры.



Я с большим уважением отношусь к сопернику, к его достижением, включая выход в полуфинал в 2016 году. Это страна, на все сто поддерживающая свою национальную команду, игроки которой работают за себя и за того парня», — приводит слова Юльманна пресс-служба УЕФА.

Сборная Дании встретится с валлийцами в 1/8 финала Евро-2020 завтра, 26 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды), стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.