Тренер Дании поделился ожиданиями от матча со сборной Уэльса в 1/8 финала Евро
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча со сборной Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы.
«Мы очень ждём этого события! После трёх чрезвычайно эмоциональных матчей на «Паркене» у нас большие ожидания от этой игры.
Я с большим уважением отношусь к сопернику, к его достижением, включая выход в полуфинал в 2016 году. Это страна, на все сто поддерживающая свою национальную команду, игроки которой работают за себя и за того парня», — приводит слова Юльманна пресс-служба УЕФА.
Сборная Дании встретится с валлийцами в 1/8 финала Евро-2020 завтра, 26 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды), стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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