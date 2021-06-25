Арбитр Федотов: с теми судьями, которые есть на Евро, Карасёва могут назначить на финал

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил дальнейшие перспективы российского рефери Сергея Карасёва на чемпионате Европы — 2020.
«Карасёв только отработал групповую игру, а ему сразу дали 1/8 финала Евро. Либо его не рассматривают в дальнейшем, либо наоборот — ждут к полуфиналу или финалу. Зависит от того, как он обслужит игру Чехии и Нидерландов. С теми судьями, что есть на турнире, ему реально получить и финал. Для меня он идёт на него. Он отлично отработал матч Германии и Венгрии.
Ему дали матч Италии — страны, из которой родом его один начальник — Розетти. Потом — матч Венгрии, где его второй руководитель — Кашшаи. Карасёв понимал, что били по точкам, — и справился: обе игры провёл хорошо. А матч Германии и Венгрии, по сути, был как плей-офф. После 1/8 финала нескольким судьям скажут «до свидания». Но если Карасёва назначат даже резервным на четвертьфинал, то его можно ждать и дальше. А мы должны запомнить его работу и перенести потом на РПЛ», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 25 июня 2021
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:00
-
21:43
-
21:32
-
21:31
-
21:19
-
21:04
-
20:57
-
20:53
-
20:41
-
20:23
-
20:14
-
19:55
-
19:49
-
19:33
-
19:27
-
19:16
-
19:02
-
18:50
-
18:23
-
18:20
-
17:58
-
17:50
-
17:40
-
17:15
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:39
-
16:38
-
16:15
-
16:15
-
16:05