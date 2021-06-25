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Арбитр Федотов: с теми судьями, которые есть на Евро, Карасёва могут назначить на финал

Арбитр Федотов: с теми судьями, которые есть на Евро, Карасёва могут назначить на финал
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Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил дальнейшие перспективы российского рефери Сергея Карасёва на чемпионате Европы — 2020.

«Карасёв только отработал групповую игру, а ему сразу дали 1/8 финала Евро. Либо его не рассматривают в дальнейшем, либо наоборот — ждут к полуфиналу или финалу. Зависит от того, как он обслужит игру Чехии и Нидерландов. С теми судьями, что есть на турнире, ему реально получить и финал. Для меня он идёт на него. Он отлично отработал матч Германии и Венгрии.

Ему дали матч Италии — страны, из которой родом его один начальник — Розетти. Потом — матч Венгрии, где его второй руководитель — Кашшаи. Карасёв понимал, что били по точкам, — и справился: обе игры провёл хорошо. А матч Германии и Венгрии, по сути, был как плей-офф. После 1/8 финала нескольким судьям скажут «до свидания». Но если Карасёва назначат даже резервным на четвертьфинал, то его можно ждать и дальше. А мы должны запомнить его работу и перенести потом на РПЛ», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Календарь Евро-2020
«Карасёв идёт на финал». Кажется, России есть кем гордиться на этом Евро «Карасёв идёт на финал». Кажется, России есть кем гордиться на этом Евро
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