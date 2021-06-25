В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном переходе Максименко в «Зенит»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию телеграм-канала «Честность — не порок» о том, что голкипер красно-белых Александр Максименко может оказаться в «Зените».
«Мне кажется, агент Лунёва перепутал своего клиента с нашим голкипером», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее Антон Смирнов, представитель голкипера «Зенита» Андрея Лунёва, рассказал, почему вратарь не продлил контракт с «Зенитом». По его словам, руководство клуба предложило Лунёву контракт в феврале, сторона игрока не согласилась на эти условия. В конце мая возникло новое предложение, которое заключалось в совершенно других условиях. «По части зарплаты эти условия были в три раза меньше, чем те, которые были предложены в феврале. Мы посчитали, что это нелогично и странно», — сказал Смирнов.
- 25 июня 2021
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