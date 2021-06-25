Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном переходе Максименко в «Зенит»

В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном переходе Максименко в «Зенит»
Комментарии

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию телеграм-канала «Честность — не порок» о том, что голкипер красно-белых Александр Максименко может оказаться в «Зените».

«Мне кажется, агент Лунёва перепутал своего клиента с нашим голкипером», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Антон Смирнов, представитель голкипера «Зенита» Андрея Лунёва, рассказал, почему вратарь не продлил контракт с «Зенитом». По его словам, руководство клуба предложило Лунёву контракт в феврале, сторона игрока не согласилась на эти условия. В конце мая возникло новое предложение, которое заключалось в совершенно других условиях. «По части зарплаты эти условия были в три раза меньше, чем те, которые были предложены в феврале. Мы посчитали, что это нелогично и странно», — сказал Смирнов.

Новость по теме
Представитель Лунёва заявил, что «Зенит» не договорился о контракте с игроком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021