Источник: селекция «Спартака» не одобряла большинство трансферов клуба за последние 8 лет

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал отчёт селекционного отдела «Спартака» по трансферам команды за последние восемь лет. В данной документации отражены заключения селекционного департамента клуба по каждому из трансферов начиная с сезона-2013/2014.

Так, исходя из опубликованных сведений, можно сделать вывод, что большая часть трансферов была осуществлена при отрицательном заключении селекционного департамента. Решающее слово. соответственно, оставалось за президентом «Спартака» Леонидом Федуном, который подписывал игроков, либо по просьбе главного тренера команды, либо по собственной инициативе, либо по рекомендации совета директоров.

Суммарно за представленный период «Спартак» провёл 41 трансфер, из них лишь 18 было одобрено селекцией красно-белых.

В качестве самого дорогостоящего примера можно привести Гуса Тиля, за которого «Спартак» заплатил € 16 млн. Инициатором трансфера в отчёте указан Томас Цорн, при этом селекционный департамент московского клуба вынес отрицательное заключение по этой сделке.