Манчини: Австрия — классная команда, играющая в агрессивный футбол

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2020.

«Всё хорошо. Играть на «Уэмбли» приятно. У нас есть игроки, которые никогда здесь не были. Они будут рады провести матч на таком стадионе. Когда ты играешь в футбол, хочешь оказаться на такой арене. К такому храму футбола надо относиться с уважением. Уверен, парни завтра сыграют хорошо.

Мы спокойны. У нас много хороших игроков. Все, кто играет, продолжат делать то, что делали до этого. Подождём завтрашнего дня, чтобы оценить состояние тех, кто под вопросом, но состав более-менее ясен. Австрия — классная команда, играющая в агрессивный футбол. Нам надо будет провести очень хороший матч. Начинается плей-офф, и здесь ошибки недопустимы, в этом прелесть этих чемпионатов. Ты должен доказать, что сильнее, и ничего более.

С большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьёзное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными.

Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это важно. Это совсем другая атмосфера, это замечательно. В Риме было что-то невероятное. «Уэмбли» — фантастический стадион, и атмосфера тоже будет хорошей. Рады, что оказались здесь. Лично я считаю «Уэмбли» лучшим стадионом в мире», — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.