Бонуччи: Австрия сильнее команд, с которыми встречалась Италия. У них немецкая манера игры

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мнением об австрийской команде, с которой итальянцам предстоит сыграть в 1/8 финала Евро.

«С огромным уважением относимся к Австрии. У них есть свежесть и класс, чтобы провести великолепный матч. Мы тоже уверены в себе, но необходимо сохранять предельную сосредоточенность. Завтра надо очень внимательно отнестись к деталям. Австрию мы уважаем, но должны сыграть в свой футбол.

Австрия сильнее тех трёх команд, с которыми мы уже встречались. У них немецкая игровая манера, агрессивность, контратаки, высокий темп, прессинг впереди. Они на голову выше. Мы никогда не говорили, что сильнее кого-то. Мы уверены в правильности пути, который выбрал наш тренер, и результаты это подтверждают. Но если мы сбавим к себе требования и не будем отдаваться борьбе целиком, то превратимся в обычную сборную. Главное — это командный дух», — приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.