Бонуччи: Австрия сильнее команд, с которыми встречалась Италия. У них немецкая манера игры

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мнением об австрийской команде, с которой итальянцам предстоит сыграть в 1/8 финала Евро.
«С огромным уважением относимся к Австрии. У них есть свежесть и класс, чтобы провести великолепный матч. Мы тоже уверены в себе, но необходимо сохранять предельную сосредоточенность. Завтра надо очень внимательно отнестись к деталям. Австрию мы уважаем, но должны сыграть в свой футбол.
Австрия сильнее тех трёх команд, с которыми мы уже встречались. У них немецкая игровая манера, агрессивность, контратаки, высокий темп, прессинг впереди. Они на голову выше. Мы никогда не говорили, что сильнее кого-то. Мы уверены в правильности пути, который выбрал наш тренер, и результаты это подтверждают. Но если мы сбавим к себе требования и не будем отдаваться борьбе целиком, то превратимся в обычную сборную. Главное — это командный дух», — приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.
- 25 июня 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:35
-
23:18
-
23:07
-
23:02
-
22:40
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:00
-
21:43
-
21:32
-
21:31
-
21:19
-
21:04
-
20:57
-
20:53
-
20:41
-
20:34
-
20:23
-
20:14
-
19:55
-
19:49
-
19:33
-
19:27
-
19:16
-
19:02
-
18:50
-
18:23
-
18:20
-
17:58
-
17:50
-
17:40
-
17:15