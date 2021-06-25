Защитник Алексей Козлов близок к переходу в «Нижний Новгород»
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Защитник Алексей Козлов близок к переходу в «Нижний Новгород» на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Контракт футболиста с «Ростовом» был рассчитан до нынешнего лета. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.
Ранее Козлов выступал в составе московского «Динамо», куда перешёл в феврале 2014 года. За это время Алексей провёл 115 игр, в которых отличился семь раз. В июне 2019 года клуб объявил об уходе 34-летнего футболиста из команды в связи с истечением срока действия контракта. Далее Козлова подписал «Ростов», за который Алексей выступал вплоть до июня 2021 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея Козлова в € 300 тыс.
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