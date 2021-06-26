«Арсенал» продлил контракт с Кираном Тирни
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Лондонский «Арсенал» и фланговый защитник Киран Тирни пролонгировали сотрудничество. 24-летний шотландец подписал новый долгосрочный контракт с «канонирами», информирует официальный сайт клуба.
«Арсенал» и Тирни заключили соглашение до июня 2026 года. Финансовые детали сотрудничества сторон не разглашаются.
Напомним, Киран Тирни стал игроком «Арсенала» летом 2019 года, перейдя из шотландского «Селтика» за € 27 млн. В завершившемся сезоне-2020/2021 футболист провёл за «канониров» 38 матчей, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
«Арсенал» в завершившемся розыгрыше английской Премьер-лиги с 61 очком финишировал на восьмом месте в турнирной таблице.
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