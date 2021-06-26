В Марселе во время матча расстреляли двух футболистов

Во время матча футбольного турнира в Марселе произошла стрельба, жертвами которой стали двое игроков, сообщает L'Équipe.

Трагедия случилась на стадионе «Ля Мартен» в 15-м округе Марселя. Во время встречи команд двух районов к полю подъехала машина, и пассажиры расстреляли футболистов. Один из игроков скончался, другой находится в очень тяжёлом состоянии. Расследованием инцидента занялась полиция.

Ранее бывший итальянский футболист «Пармы» Джузеппе Перрино скончался во время матча, который состоялся в память о его брате, погибшем три года назад. Футболист потерял сознание во время игры. Бригаде скорой помощи, вскоре прибывшей на место происшествия, не удалось спасти итальянца. Медики вынесли вердикт, что причиной смерти стал инфаркт. Три года назад брат игрока Рокко Перрино также умер во время игры вследствие инфаркта.