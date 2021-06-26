«Возможно, будут тактические хитрости». Тренер сборной Австрии — о матче с Италией

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился ожиданиями от матча со сборной Италии в 1/8 финала Евро-2020.



«Сборная Италии оказалась командой, которая произвела на меня наибольшее впечатление. Она и атакует хорошо, и позиционно действует так же, и сильна при переходе от обороны к атаке. Даже в 3-м туре она смотрелась мощно, несмотря на множество изменений в составе. Это опасная команда.



Конечно, всегда думаешь об выборе состава команды, даже после удачных игр. У сборной Италии иной стиль игры, и важно это учитывать. Но можете предположить и то, что изменений по сравнению с предыдущей игрой не будет. Возможно, будут некоторые тактические хитрости в работе с мячом и без него», — приводит слова Фоды пресс-служба УЕФА.