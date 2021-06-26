Сборная Украины понесла потери перед матчем со Швецией в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины потеряла одного футболиста перед матчем плей-офф чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщает на официальном сайте Украинской ассоциации футбола, защитник Денис Попов за повреждения икроножной мышцы не сможет помочь сборной Украины на этом турнире. Поэтому тренерский штаб принял решение отпустить игрока в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в своем клубе.

Сборная Украины, расположившаяся на третьем месте группы С с 3 очками в активе, вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2020. В 1/8 финала Евро-2020 украинцы проведут матч со сборной Швеции. Встреча пройдёт 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.

Примечательно, что украинская команда впервые сыграет в плей-офф чемпионата Европы. На Евро, проходившие в 1996, 2000, 2004 и 2008 годах, сборная Украины не квалифицировалась, а на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов не сумела выйти из группы.