Игроки сборной Италии не будут вставать на колено перед матчем с Австрией

Футболисты сборной Италии решили не вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с Австрией. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Леонардо Бонуччи, который будет капитаном сборной Италии в этом матче вместо травмированного Джорджо Кьеллини, объяснит решение команды на пресс-конференции.

Перед матчем группового этапа Евро-2020 против Уэльса пять футболистов сборной Италии не встали на колено. Это были Андреа Белотти, Эмерсон, Рафаэл Толой, Маттео Пессина и Федерико Бернардески. Пресс-атташе сборной Италии затем заявил, что перед игрой с Уэльсом возникла неразбериха. Сейчас футболисты сборной Италии приняли общее решение по этому вопросу.

Италия сыграет против Австрии 26 июня. Начало игры – в 22:00 мск. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли».