Игрок национальной команды Кувейта стал рекордсменом мира по играм за сборные

Ветеран кувейтского футбола Бадер аль-Мутава стал рекордсменом мира по матчам за национальную команду. Игра со сборной Бахрейна в рамках отборочного турнира Арабского кубка стала для него 185-й в составе сборной Кувейта. Прежнее достижение принадлежало экс-игроку сборной Египта Ахмеду Хассану – 184.
Отметим, среди действующих игроков ближе всего к рекордсмену находится Серхио Рамос (Испания) – 180 матчей за сборную, и Криштиану Роналду (Португалия) – 178.
Мутава начал свою международную карьеру 4 сентября 2003 года в возрасте 18 лет и 237 дней.
В нынешнем отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года аль-Мутава провёл восемь матчей (пять в основе) и забил три гола. Во втором раунде отбора сборная Кувейта заняла в группе В второе место и не смогла выйти в третий, финальный этап.
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