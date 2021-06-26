Алаба: пройти в мюнхенский четвертьфинал на Евро было бы невероятно

Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы с командой Италии на Уэмбли.
«Пройти в мюнхенский четвертьфинал было бы невероятно. У каждого из нас тогда сбудется ещё одна мечта. Но пока мы об этом не думаем. Все наше внимание сосредоточено на завтрашней игре. Конечно, некоторые подходят ко мне с вопросами по определенным ситуациям. Но у нас в команде много игроков, долгие годы играющих на высшем уровне, так что я ни за кого не тревожусь. Большая часть нашей сборной – ключевые игроки в своих клубах.
Атмосфера у нас в команде – очень хорошая, все в меру взбудоражены предстоящей игрой. Это же мечта любого из нас – сыграть на «Уэмбли» против сборной Италии в 1/8 финала ЕВРО. Это правда, что я играл здесь и добился очень успешного результата в Лиге чемпионов в 2013 году. Мы выиграли тот матч, так что у меня этот стадион, конечно же, связан с приятными воспоминаниями. Предстоит особая игра на великом стадионе», – цитирует Алабу официальный сайт УЕФА.
Австрия сыграет с Италией 26 июня. Начало игры – в 22:00 мск. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли».
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