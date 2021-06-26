Молдавский стал чемпионом Bellator, Медведев вышел в финал на Мальорке. Главное к утру

Россиянин Валентин Молдавский победил американца Тимоти Джонсона и стал новым временным чемпионом Bellator, а теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира на Мальорке. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Молдавский победил Джонсона и стал временным чемпионом Bellator.
2. Даниил Медведев вышел в финал турнира на Мальорке, обыграв Пабло Карреньо-Бусту.
3. «Тампа» минимально обыграла «Айлендерс» в 7-м матче и вышла в финал Кубка Стэнли.
4. «Милуоки» разгромил «Атланту» и сравнял счёт в серии в финале Востока.
5. «Спартак» рассматривал варианты покупки Салаха и Вейналдума.
6. Харрисон в первом раунде победила Даундуа в главном бою вечера PFL.
7. Андрей Василевский обновил уникальный рекорд в истории розыгрышей Кубка Стэнли.
8. «Зенит» хочет купить форварда сборной Польши.
9. «ПСЖ» подписал контракт с младшим братом Мбаппе.
10. РПЛ опубликовала подробное расписание первых шести туров нового сезона.
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