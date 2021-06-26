Куртуа: Роналду — тот же игрок, каким был в мои годы в «Атлетико». Я больше прогрессировал
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Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Португалии поделился мнением о португальском нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Наш план — остановить сборную Португалии. В этой команде далеко не один игрок. Роналду — лучший бомбардир чемпионата Европы и, очевидно, отличный футболист. Тем не менее, я считаю, что он остался тем же игроком, каким был, когда я выступал за „Атлетико“. Я добился большего прогресса», — приводит слова Куртуа Marca.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы Бельгия — Португалия состоится завтра, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.
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