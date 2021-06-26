Гарри Кейн отреагировал на критику из-за отсутствия забитых голов на Евро-2020
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал критику, которая обрушилась на него из-за отсутствия забитых голов на чемпионате Европы – 2020.
«Это точно не первый раз в моей карьере, когда люди во мне сомневаются. Я уже не раз говорил, что иногда происходит магия и каждое твое касание превращается в гол, а иногда всё идёт совсем не так, как вы хотите. Похоже, что Евро пока развивается по второму сценарию.
Люди быстро меняют своё мнение. Совсем недавно я выиграл «Золотую бутсу» АПЛ и был лучшим в мире, люди были в восторге от меня. Я всегда верил в себя, мог не забивать 10-15 матчей подряд, но потом пользовался шансом и возвращался назад.
Сейчас нужно выйти на пик, поскольку начинается плей-офф Евро», — цитирует Кейна Goal.
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