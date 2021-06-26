Анчелотти: не думаю, что вставать на колено обязательно. Это не решает проблему
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об акции в поддержку движения Black Lives Matter, во время которой игроки встают на колено.
«В Англии это стало привычкой. Мы занимались этим полтора года, и никаких обсуждений не было. Не думаю, что вставать на колено обязательно. Это не решает проблему. Главная задача — заниматься образованием и говорить новому поколению о проблеме расизма, которая по-прежнему присутствует в нашем обществе», — приводит слова Анчелотти Il Giornale.
Напомним, Анчелотти перешёл в мадридский «Реал» из «Эвертона» 1 июня, а до этого тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. После ухода из «Королевского клуба» Карло также возглавлял «Баварию» и «Наполи».
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