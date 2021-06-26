В Госдуме рассмотрят законопроект о введении аналога Fan ID

В Государственной Думе рассмотрят законопроект о введении персонифицированных карт для болельщиков на посещение спортивных соревнований. Соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату парламента 17 июня.
«Законопроектом предлагается закрепить за Правительством Российской Федерации полномочие по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых, идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, является обязательной.
В этих целях законопроектом вводится понятие „персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования“ — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, осуществляемой в целях обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и общественного порядка при проведении официальных спортивных соревнований», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы.
- 26 июня 2021
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