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В Госдуме рассмотрят законопроект о введении аналога Fan ID

В Госдуме рассмотрят законопроект о введении аналога Fan ID
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В Государственной Думе рассмотрят законопроект о введении персонифицированных карт для болельщиков на посещение спортивных соревнований. Соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату парламента 17 июня.

«Законопроектом предлагается закрепить за Правительством Российской Федерации полномочие по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых, идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, является обязательной.

В этих целях законопроектом вводится понятие „персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования“ — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, осуществляемой в целях обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и общественного порядка при проведении официальных спортивных соревнований», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы.

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