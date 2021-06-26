Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на достижение отметки в 300 млн подписчиков в «Инстаграме».
«300 миллионов! Какое восхитительное число! Спасибо вам за поддержку, всегда благодарен», — написал Роналду в своём «инстаграме».
Ранее Криштиану Роналду стал первым человеком, кто набрал 300 миллионов подписчиков в «Инстаграме». Ранее таких показателей не было ни у одного пользователя соцсети.
Среди самых популярных людей в «Инстаграме» также фигурируют актёр Дуэйн «Скала» Джонсон (246 млн подписчиков), певица Ариана Гранде (244 млн) и модель Кайли Дженнер (241 млн).
Среди коллег Роналду самыми популярными являются нападающий «Барселоны» Лионель Месси (219 млн подписчиков) и форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар (152 млн).
В минувшем сезоне Серии А Криштиану Роналду вышел на поле 33 раза, забил 29 голов и сделал три результативные передачи. На его счету также шесть матчей в Лиге чемпионов сезона-2020/2021, в которых он забил четыре гола и сделал два голевых паса.
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