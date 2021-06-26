ЦСКА интересуется мексиканским защитником «Монтеррея» Сесаром Монтесом

Центральный защитник «Монтеррея» Сесар Монтес попал в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает El Futbolero. По информации источника, мексиканский клуб готов принять предложение, если армейцы заплатят $ 10 млн.



Сесар Монтес является воспитанником «Монтеррея». В минувшем сезоне защитник провёл 33 матча и отдал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2022 года. 24-летний игрок выступает за сборную Мексики, за которую провёл 13 встреч, но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 6 млн.



Первый сбор армейцев в Австрии завершится 28 июня. До этого ЦСКА проведёт ещё один товарищеский матч с «КСВ 1919» (27 июня). На втором австрийском сборе, который пройдёт в период со 2 по 14 июля, армейцы сыграют три матча: 5 июля, 18:00 мск — «Копенгаген» (Дания); 9 июля, 18:00 мск — «Флиераларм Адмира» (Австрия); 13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).