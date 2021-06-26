Эрлинг Холанд за несколько часов потратил на отдыхе в Греции € 500 тыс.
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд провёл отдых на греческом острове Миконос, сообщает Sportime.gr.
По информации источника, норвежский футболист оплатил для себя и компании своих друзей ужин, который обошёлся ему в € 500 тыс. Отмечается, что эту сумму Холанд потратил за 5-6 часов. Также форвард дортмундской «Боруссии» заплатил за аренду автомобиля € 30 тыс.
Напомним, Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 110 млн.
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