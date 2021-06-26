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Генеральный директор «Монако» назвал цели клуба на сезон-2021/2022

Генеральный директор «Монако» назвал цели клуба на сезон-2021/2022
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Генеральный директор «Монако» Олег Петров рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.

«Мы хотим продолжить наш прогресс, закрепиться в верхней части таблицы чемпионата Франции и показать себя в еврокубках. Наша задача — строить клуб на долгосрочную перспективу, укреплять наши амбиции в еврокубках. Главная цель — развитие, и прошлый сезон показал, что нам это удаётся», — цитирует Петрова пресс-служба «Монако».

Монегаски в сезоне-2020/2021 набрали 78 очков, заняли третье место в турнирной таблице Лиги 1 и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Александр Головин провёл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Также в финальном матче Кубка Франции «Монако» встречался с «Пари Сен-Жермен». Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась победой парижан со счётом 2:0.

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