Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок на групповом этапе Евро-2020, сообщает SofaScore. Футболист удачно выполнил все свои попытки, такого же результата добился и полузащитник национальной команды Италии Жоржиньо. На третьем месте оказался полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, который выполнил 88,9% удачных обводок.



Ранее Никола Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия (3:1). Полузащитник стал автором первого гола в ворота шотландцев.



Влашич перешёл в ЦСКА из «Эвертона» в 2018 году на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.