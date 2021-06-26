Матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария обслужит бригада арбитров из Аргентины

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матчах 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Франция — Швейцария и Хорватия — Испания. Обе встречи пройдут 28 июня.



Встречу французской и швейцарской команд обслужит бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапаллини. Ассистенты — Хуан Пабло Белатти и Диего Ямиль Бонфа. Отвечать за VAR будет испанец Хуан Мартинес, которому помогут его соотечественники Алехандро Эрнандес и Иньиго Прието, а также итальянец Массимилиано Иррати. Резервный арбитр — поляк Бартош Франковски.



Матч хорватов с испанцами обслужит турецка бригада арбитров во главн с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут Бахаттын Дуран и Турик Энгюн. За VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, которому будут ассистировать его соотечественники Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн, а также поляк Павел Гиль. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.

Новость по теме Сергей Карасёв обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 между Нидерландами и Чехией