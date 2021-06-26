«Ливерпуль» сделал запрос в «ПСЖ» по возможному трансферу Мбаппе

«Ливерпуль» направил официальный запрос в «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Marca. Английский клуб интересуется возможностью купить форварда в летнее трансферное окно. Но, по информации источника, сам Мбаппе хочет перейти только в мадридский «Реал».
Отметим, французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120–150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».
С 2018 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из «Монако». Контракт Килиана с «ПСЖ» действителен до лета 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 31 матче, в которых забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
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