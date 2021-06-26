Вылет сборной Чехии на матч Евро-2020 задерживается из-за случайно надувшегося трапа

Вылет самолёта сборной Чехии на матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Нидерландов задерживается из-за случайно надувшегося резинового трапа.

«Я уже сталкивался с задержками рейсов, переносами и даже отменами рейсов из-за коронавируса. Но не вылететь из-за случайно надутого резинового трапа — это в первый раз», — написал Алекс Крал в своём «твиттере».



Напомним, российский судья Сергей Карасёв обслужит матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020, в котором сыграют Нидерланды и Чехия. Помощниками арбитра станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым судьёй станет француженка Стефани Фраппар. На VAR игру будет обслуживать Стюарт Эттуэлл из Англии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.