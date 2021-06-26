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Италия — Австрия: где и во сколько смотреть прямой эфир матча 1/8 финала Евро-2020

Италия — Австрия: прямой эфир матча 1/8 финала Евро-2020 на Первом канале начнётся в 22:00
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Сегодня, 26 июня, состоится матч сборных Италии и Австрии. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч Италия — Австрия можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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