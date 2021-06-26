Италия — Австрия: прямой эфир матча 1/8 финала Евро-2020 на Первом канале начнётся в 22:00

Сегодня, 26 июня, состоится матч сборных Италии и Австрии. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч Италия — Австрия можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.