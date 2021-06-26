По контракту Мемфиса Депая с «Барселоной» предусмотрены отступные в размере € 400 млн

Отступные нападающего «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая в новом клубе составят € 400 млн, сообщает AS. Источник сообщил, что в клубе подтвердили эту информацию.
Ранее «Барселона» объявила о подписании нападающего Мемфиса Депая. Соглашение каталонцев с 27-летним нидерландским игроком рассчитано до 2024 года.
Сообщалось, что презентация Депая в качестве игрока каталонского клуба состоится после того, как сборная Нидерландов завершит выступление на чемпионате Европы.
В мае стало известно, что Депай близок к подписанию контракта с «Барселоной» на € 5 млн в год. Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.
- 26 июня 2021
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