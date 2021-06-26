Яя Туре провёл первую тренировку в качестве тренера «Ахмата»
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26 июня — первый рабочий день Яя Туре в футбольном клубе «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев. Специалист прибыл в расположение команды на сборах в Новогорске. Грозненцы провели утреннюю тренировку.
Ранее Яя Туре вошёл в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Обязанности тренера будет определять наставник «Ахмата» Андрей Талалаев.
Последним клубом в игровой карьере ивуарийца был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. Ранее Туре сообщал, что ему хотелось бы стать тренером «Барселоны», за которую выступал с 2007 по 2010 год.
Новость по темеЯя Туре вошёл в тренерский штаб «Ахмата»
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