Доменико Тедеско может стать главным тренером «Специи»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Специю», сообщает Tuttosport.



По информации источника, итальянский клуб намерен пригласить 35-летнего немецкого специалиста, если нынешний главный тренер команды Винченцо Итальяно покинет свой пост. Ранее сообщалось, что интерес к Тедеско проявляют «Наполи», «Сампдория», «Фиорентина» и франкфуртский «Айнтрахт».



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста с московским «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.

Новость по теме Тедеско мог уйти из «Спартака» в «Марсель» в феврале