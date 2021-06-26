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Доменико Тедеско может стать главным тренером «Специи»

Доменико Тедеско может стать главным тренером «Специи»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Специю», сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский клуб намерен пригласить 35-летнего немецкого специалиста, если нынешний главный тренер команды Винченцо Итальяно покинет свой пост. Ранее сообщалось, что интерес к Тедеско проявляют «Наполи», «Сампдория», «Фиорентина» и франкфуртский «Айнтрахт».

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста с московским «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.

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